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Köpeklerden kaçarken canından oldu

3. Sayfa Haberleri

Köpeklerden kaçarken canından oldu

Ordu'da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi köpek saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ordu'da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi köpek saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi'nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkil'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, acılı işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Köpekler daha önce de 1 işçiyi ısırmış

İşçiye saldıran köpeklerin rottweiler cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de yine Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçiyi ısırdığı öğrenildi. Bağlı ya da kontrol altında tutulması gereken köpeklerle ilgili Büyükşehir Belediyesinin daha önce yaşanan ısırma olayı nedeniyle jandarmaya suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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