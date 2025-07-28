Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
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Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
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Antalya Konyaaltı Sahili'nde cansız bedeni kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, derin kesikler nedeniyle dün akşam Aşağı Düden Şelalesi'nden düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kimliği belirsiz kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaş, durumu sahilde görevli cankurtaranlara bildirdi.

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik, Cinayet Büro Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

50 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri sahilde çalışma yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

"SÜREKLİ KAN AKIYORDU"

Olay anına tanık olan Yusuf Pekyeğen, "Ben burada denize girecektim. Su üstünde birini gördüm, güneşleniyor sandım ama cansızdı. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Can kurtaranlara haber verdim. Onlar müdahale etti ama sürekli kan akıyordu. Vücudu da baya şişmişti, korktuk" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

VÜCUDUNDA DERİN KESİKLER VAR

Yapılan ilk incelemede, cesedin vücudunda ve baş kısmında derin kesikler olduğu belirlendi. Cesedin dün akşam saatlerinde Aşağı Düden Şelalesi'nden düşüp ve akıntıya kapılarak sahile kadar sürüklendiği ihtimali üzerinde durulurken, kimlik bilgileri ve ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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