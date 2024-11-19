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Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Şahıs Gözaltına Alındı

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Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar Çumra, Akşehir ve Karatay ilçelerinde gerçekleştirildi.

Konya'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; Çumra, Akşehir ve Karatay ilçelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Çumra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurdukları değerlendirilen 2 şahsın yaşadığı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, yakılmaya çalışılan soba içerisinde 42 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde, 1 adet payp içme aparatı, 1 adet soba içerisinde kırılmış vaziyette cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Akşehir ilçesinde ise, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, İzmir'den araç ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Konya'ya getirileceği ihbarının alınması üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) hareketleri takip edilerek bahse konu araç Akşehir ilçesinde durduruldu. Araç içerisindeki 2 şahıs ve araçta yapılan arama sonucunda 8 adet uyuşturucu hap, 2 adet enjektör ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüpheli 2 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karatay ilçesinde ise, Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı istihbari bilgisinin alınması üzerine 2 şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 13 gram bonzai maddesi, 12 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 32 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 154 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, uyuşturucu yapımında kullanılan 150 gram tütün, 4 adet çakmak, 4 adet aseton, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Bahse konu malzemelere el konularak olay ile ilgili tahkikata başlanırken, ifadeleri alınan 2 şüpheli serbest kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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