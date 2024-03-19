Konya'da otomobilin otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak hızla otobüs durağına çarptı. Kaza sonrasında durakta bekleyen vatandaşlar, çarpmanın etkisiyle çevreye savrulurken yaralılar çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURAKTAKİ VATANDAŞLAR SAVRULDU

08.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 J 2973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.