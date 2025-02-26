Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
Konya'da, hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız yaşamını yitirdi. Patlamada, baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemeye göre, otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
3 AYLIK MUSTAFA İLE TEYZESİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ
Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi.
PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.