Konya'da Kayıp 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları 97 Saatten Fazla Sürüyor

Konya'da Kayıp 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları 97 Saatten Fazla Sürüyor
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık için arama çalışmaları 97 saattir devam ediyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, çeşitli yöntemlerle bölgeyi tarıyor, ancak henüz bir iz bulunamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayıp 15 yaşındaki çocuktan başlatılan arama çalışmalarının üzerinden 97 saat geçmesine rağmen hala bir iz bulunamadı.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde 15 yaşındaki Berk İvacık, 26 Kasım sabahı evinden çalıştığı iş yerine gitmek üzere çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Kayıp ihbarının ardından Berk için yürütülen arama çalışmaları 97 saattir kesintisiz sürüyor. Jandarma, AFAD, su altı polisleri, komando timleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, araziyi adım adım tarıyor. Ekiplere havadan ise Bayraktar TB2 İHA görüntü desteği sağlıyor. Kırsal bölgeler, orman sınırları, gölet çevresi, bölgedeki çoban evleri, su kuyuları ve metruk yapılar ile dere yatakları özel ekipler tarafından detaylı şekilde incelenirken, gece termal kameralı dronlar devreye giriyor. Polis su altı arama kurtarma timleri ise gölette dalışlar yaparak Berk'e dair bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, Beyşehir'in Yeşilyurt semtinde BSA kanalı çevresinde kayıp çocuğun eşkaline benzer bir gencin görüldüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında dronlarla bölge havadan taranarak, çevredeki bahçelerin güvenlik kamera kayıtları incelendi ancak Berk'e dair bir ize rastlanamadı. Ekipler, arama çalışmaları arasında gelen yoğun ihbarları da değerlendiriyor. Arama ekipleri, Berk'in bir yerde saklanmış olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtirken, şu ana kadar hiçbir iz bulunamaması ailedeki endişeyi artırıyor. Yetkililer, tüm senaryoların değerlendirildiğini ve çalışmaların aynı yoğunlukta sürdüğünü ifade ettiler.

İvacık ailesi ise, 4 gündür gözyaşları içinde gelecek iyi bir haberi bekliyor. Aile, Berk'in daha net bir fotoğrafını basınla paylaşarak, görenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesini istedi. Üzümlü Mahallesi'nde de gönüllü arama desteği devam ediyor. - KONYA

