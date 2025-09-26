Konya'da Hırsızlık Olayına Polis Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde artan hırsızlık olayları sonrası inceleme yapan polis ekipleri, çaldığı bisikletle kablo çalan şahsı kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde son dönemde art arda farklı inşaat alanlarından yaklaşık 523 bin lira değerinde toplam 2 bin 115 metre kablo çalındı. Farklı bir tarihte ise Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 6 bin lira değerinde bir bisiklet hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine polis ekipleri ihbarıları değerlendirmeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin çalıntı bisikletle gelerek inşaat alanından kablo çaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin S.E. (28) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli kısa sürede yakalanırken, yanında 1 adet bisiklet, 2 bin 115 metre kablo ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - KONYA