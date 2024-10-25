Konya'da Eski Sevgilisini Öldüren Zanlı Hakkında İddianame Tamamlandı

Konya'da masaj salonunda çalışan eski sevgilisini öldüren zanlı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, Elif Ceren Arslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; genç kadını bıçakladıktan sonra yaralı halde orada bırakıp kurtulmasını engellemek için masaj salonunun kapısını üzerine kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi sebebiyle de iyi hal indirimi uygulanmaması talep edildi.

Olay, 13 Eylül tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi Emrah D. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı Emrah D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm" diye tehdit etmiş

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay önce emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Arslan'ın ifadesinde ise "9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti. Emrah bir anda sinirlenerek tokat attı, çeneme de yumruk attı. Ben kendime korumak için uğraştım. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi. Katil zanlısının da bunun üzerine kendisine iftira attığını söyleyip, öldürdüğü genç kadından şikayetçi olduğu tespit edildi.

Genç kadının kurtulmasını engellemek için salonunun kapısını kilitlemiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamlarken, zanlı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık katil zanlısı Emrah D. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, katil zanlısının olaydan 1 ay önce de sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği, zanlının bu nedenle eski sevgilisi ile yeniden barışmak istemesi üzerine yanına geldiği daha sonra çıkan tartışmada zanlının yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren Arslan'ı öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesinden bıçakladığı genç kadını yaralı halde orada bırakarak masaj salonundan çıktığı, Elif Ceren'in yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Olayda ağır yaralanan Elif Ceren Arslan'ın bıçağı kendi imkanları ile göğsünden çıkardığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi. İddianamede, Emrah D.'nin olayda hayatını kaybeden Elif Ceren'i bıçakladıktan sonra yaralı halde orada bırakıp kurtulmasını engellemek için üzerine masaj salonunun kapısını kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle de iyi hal indirimi uygulanmaması talep edildi. - KONYA