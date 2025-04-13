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Konya'da Doktorların Mahremiyeti Sarsan Yazışmaları İfşa Oldu

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan doktorların kadın hastalarla ilgili mahremiyeti ihlal eden WhatsApp yazışmaları sosyal medyada ifşa edildi. Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından başlatılan soruşturma sonucu iki doktor görevden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve ifşa olan WhatsApp yazışmalarında kadın hastalarla ilgili mahremiyeti sarsan yorumlar içeren yazışmalar yaptığı iddia edilen doktorlar suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak, iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İki doktorun yazışmaları kendilerinin yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İki doktor, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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