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Konya'da Dini Nikahlı Eşe Sopayla Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da bir kişi, dini nikahlı eşine kötü davrandığı gerekçesiyle kayınpederi tarafından sopayla saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırganın ilk ifadesinde, damadının kötü davranışlarına karşı uyardığını ve kavga ettikten sonra sopayla dövdüğünü söylediği belirtildi.