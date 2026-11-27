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Adana'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle sahte ev satışı yaparak 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandıran şebeke çökertildi. Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

SİBER EKİPLERİ İZİNİ SÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tapuda sazan sarmalı' yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 müştekiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Siber ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 17 Kasım günü Adana merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı