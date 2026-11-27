Adana'da 'tapuda sazan sarmalı' çetesi çökertildi! 16 şüphelinin tamamı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 'tapuda sazan sarmalı' yöntemiyle sahte ev satışı yapıp 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Siber ekiplerinin Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yaptığı baskınlarda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Adana'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle sahte ev satışı yaparak 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandıran şebeke çökertildi. Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.
SİBER EKİPLERİ İZİNİ SÜRDÜ
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tapuda sazan sarmalı' yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 müştekiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Siber ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda 17 Kasım günü Adana merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.