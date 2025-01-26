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Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş

Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş
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Konya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bina çökmeden önce zemin kattaki balık restoranının duvarlarındaki fayansların düşmeye başladığı görüldü..

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖNCE BALIKÇININ FAYANSLARI DÜŞMÜŞ

Bina çökmeden önce gelen seslerin, zemin katta bulunan balık restoranının duvarındaki fayansların düşmesiyle başladığı ortaya çıktı. O anlar çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÇALIŞANLAR ZİLLERE BASIP TAHLİYEYİ SAĞLADI

Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17) üst katta dairede oturanların kapı zillerine basıp, o anda evinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da bina yıkıldı. İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı.

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÇİFTİN CENAZELERİ SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın ise cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsinin ardından dün gece saatlerinde defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan soruşturma kapsamında 2'si iş yeri sahibi, 2'si mülk sahibi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenip soruşturma dosyasına sunulacak. Şüphelilerin gözaltı süreleri ise ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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