Üye Girişi
Haberler
Konya'da 3 katlı bina çöktü! 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında

2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında
Konya'daki 3 katlı binanın çökme anı görüntülendi

Konya'daki binanın çökme anı görüntülendi
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın zemin katındaki balıkçıya ait iş yerinde genişletme çalışmaları kapsamında kolonların kesildiği iddia edildi.

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan 5 kişi için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

AFAD EKİPLERİ, ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, "İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik." dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

ENKAZDA KALDIĞI BELİRTİLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bu arada enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

ZEMİN KATTAKİ BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLAN KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Dünyaca ünlü şarkıcı Rıhanna'dan cesur pozlar!
img

Trump'ın '51. eyalet' ısrarı sürüyor! Kanadalılara vaatlerini sıraladı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Para sevgisi... ac gözlük. En büyük günah. Ama youtube hocaları acık kadınları konuşuyor günah diye ve ayna anda hurilerden hayal ediyorlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

dünya lideri mümin kardeş dediği ülkesine göndermeyen insanları nasıl böyle çürük binada yaşatır hayret ettim .vali bu suriyeli müminlerden neden haberi yok derhal istifa etmeli ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

kolon kesilirken binadakiler görmüyor mu duymuyor mu?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Kolon kesildi diye bina çökermi yaa.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Tanju Özcan suçlu yine bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt: İstifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.