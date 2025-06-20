Konya'da avukattan aşk tuzaklı evrak oyunu

Konya'da yaşayan Soner S., eski eşiyle süren mal paylaşımı davası sonrası icra takibi başlatılınca İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Başak A.'dan yardım aldı. Ancak Soner S., avukatın sahte evrakla kendisini dolandırmaya çalıştığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAL PAYLAŞIMI DAVASINI KAYBETTİ

Soner S., eski eşiyle aralarındaki mal paylaşımı davasını kaybetti. Bunun ardından eşi tarafından başlatılan icra takibine karşı kendisini koruyabilmek için yaklaşık 10 milyon TL teminat yatırması gerekiyordu. Bu miktarı karşılayamayınca üzerine kayıtlı taşınmazın satışı gündeme geldi.

"İCRAYI 250 BİN TL'YE DURDURURUM" TEKLİFİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Soner S., tanıdıkları aracılığıyla İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Başak A. ile iletişime geçti. Avukat, 250 bin TL karşılığında icra takibini durdurabileceğini söyledi. Anlaşma uyarınca Soner S., 50 bin TL tutarındaki avukatlık ücretinin 25 bin TL'sini peşin ödedi. Bir süre sonra Başak A., müvekkiline kendi cebinden icraya 286 bin TL ödediğini söyledi. Ancak bu ödemeye dair sunduğu makbuzun sahte olduğu kısa sürede anlaşıldı. İddiaya göre, Başak A. daha önce Soner S.'nin Salihli İcra Dairesine yaptığı 792 TL'lik ödemeye ait tahsilat makbuzunu, seri ve sıra numarasını değiştirmeden düzenleyerek üzerine 286 bin TL yazdı.

SAHTE MAHKEME KARARINI GERÇEK GİBİ SUNDU

Ayrıca Başak A.'nın, İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nden alınmış gibi gösterdiği sahte bir icranın geri bırakılması kararını da Soner S.'ye sunduğu ve işin çözüldüğü izlenimi vererek 286 bin TL ödeme talebinde bulunduğu belirtildi. Durumu fark eden Soner S., avukatı hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçti. Bu süreçte Başak A. Konya'ya gelerek şikâyet edilmemek için arabuluculuk girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı.

SON OLARAK DERYA'YI DEVREYE SOKTU

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Savcılık dilekçesine göre; Başak A., bu kez kendisini "Derya" olarak tanıtan bir kadını sosyal medya üzerinden Soner S. ile iletişime geçirdi. Amaç, Soner S.'yi duygusal bir ilişki kurarak yönlendirmek ve elindeki aleyhte delilleri yok ettirmekti. Taleplerine olumsuz yanıt alınca bu kez tehdit mesajları devreye girdi. Soner S., tüm delilleri toplayarak savcılığa teslim etti ve hukuki süreci başlattı.