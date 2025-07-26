Konya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arazide çıkan anız yangını çevresindeki bahçe ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde yerleşim merkezinin yakınındaki bir arazide anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevler çevredeki bahçeli evlerin duvarlarına kadar geldi. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından su tankeri ile yapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın yerleşim merkezindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yerleşim merkezindeki farklı bir noktada daha başlayan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mahalle sakini eski muhtarlardan Zekeriya İnan, yerleşim merkezindeki arazide çıkan anız yangınında iki evin son anda yanmaktan kurtarıldığını söyledi. - KONYA