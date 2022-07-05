5 gencin öldüğü kazada kahreden detay! Sürücü ehliyetsiz çıktı

Geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Konya - Beyşehir karayolunun 55'inci kilometresinde Dilara Çoban'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp refüjü aşarak, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki ciple çarpıştı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut (17) yaralandı. Çoban'ın aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ölen 5 gencin cenazesi dün Konya'da defnedildi. Yaralı 4 kişinin tedavisi sürerken, sürücü Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un hayati tehlikeleri devam ediyor.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sürücü Dilara Çoban'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Çoban'ın, tedavisinin ardından da gözaltına alınıp, hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adli işlem başlatılacağı belirtildi. 7 gencin Muammer Tan'a ait otomobille hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları, Tan'ın ise otomobili yeni aldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aracın hızı, sürücünün alkollü olup, olmadığı, aynı araçta bulunan 7 kişinin kemer takıp, takmadığı yönünde araştırma yapıldığı belirtildi.