Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın sokak köpeği saldırısında ölmesine ilişkin iki müfettiş gönderdiklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu uygulamamız lazım. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım." dedi.
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana'nın sokak köpeklerinin saldırısında ölmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş gönderdi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi sokakta oynayan Rana El Selci'ye köpekler saldırdı. Rana El Selci, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanırken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Rana El Selci'nin cenazesi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.
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