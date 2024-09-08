Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada hayatını kaybeden karı kocanın Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi

ÇORUM - Çorum Sungurlu kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi. Kazada izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan polis memurunu Kahraman Kudu yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne baba öldü çocuklar yaralı

Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği'nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su ve Berin Su yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kudu, çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun'a döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.