ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kontenjan açmak için 4 yaşındaki çocuğu 'engelli' diyerek kreşten attılar

Kreş yetkilileri çocuk için 'engelli' dedi, aile aksini ispatlamak için sağlık raporları aldı

İSTANBUL Büyükada'da Adalar Belediyesi bünyesinde bulunan bir kreşte öğrenim gören 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kreş yetkilileri tarafından 'engelli' olduğu iddiasıyla atılmak istendi. Çocuğun engelli olmadığını belirten çeşitli sağlık raporları alan aile, kreş yetkililerini çocuklarına psikolojik baskı yapmakla suçladı.

Kreşte masadan düşerek yaralanan çocuklarına kreş yetkilileri tarafından zamanında müdahale yapılmadığını da iddia eden aile, yetkililerin başka bir çocuğa kontenjan açmak için kendi çocuklarını kovdurmaya çalıştığını iddia etti. Aile ile kreş arasındaki olay yargıya taşındı.

Olaylar, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren Büyükada'da bulunan ve Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim Üstünel - Gülen Üstünel Kreş ve Gündüz Bakım Evinde yaşanmaya başladı. 4 yaşında E.K.Y. isimli çocukları olan bir aile, çocuklarını Büyükada'daki kreşe verdi. Çocuğun kreşte öğretim görmeye başlamasından kısa süre sonra iddiaya göre kreş yetkilileri ve öğretmenler, çocuğun engelli olduğunu, düzgün konuşamadığını, elle tutma becerisinin gelişmediğini, özel eğitim alması gerektiğini ve kreşten alınmasını gerektiğini aileye belirtti. Bunun üzerine aile, hastaneye giderek çocuklarının engelli olmadığını, sadece ses tonu bozukluğu olduğunu gösteren çeşitli sağlık belgeleri alarak kreş yetkililerine gösterdi. Yetkililerin durumu kabul etmemesi üzerine çocuğun ailesi ve kreş yetkilileri arasında gerginlik yaşanmaya başladı. Bu süreçten itibaren ailenin iddiasına göre kreş yetkilileri ve öğretmenler E.K.Y'ye kreşte psikolojik baskı yapmaya başladı ve çocukla ilgilenmeyi bıraktı.

Kreş mutfağında bir piknik masasında oturan E.K.Y., oturduğu masadan sırt üstü düşüp yaralandı. Ailenin iddiasına göre kreş yetkilileri çocukla ilgilenmeyip sağlık ekiplerini kreşe çağırmadı, aileye ise olaydan yaklaşık iki saat sonra haber verdi. Farklı bir tarihte yaşanan başka bir olayda, kreşe alınmayan ve kapıda bekletilen E.K.Y., kapıda ağladıktan sonra içeri alındı. İçeri alınan çocuk, iddiaya göre sınıfa götürülmek yerine elektrik panosunun bulunduğu odaya götürüldü ve bir süre burada bekletildi.

Kreş yetkililerinin 'çocuğun engelli olduğu' iddiasına karşın sağlık raporları alan aile, kreş yetkililerinin başka bir çocuğa kontenjan açmak amacıyla E.K.Y.'yi 'engelli olduğu' iddiasıyla kreşten kovdurmak istediğini iddia etti.

Kreş yetkilileri ile aile arasında yaşanan olaylar aile tarafından yargıya taşındı. Süreç esnasında kreşten kovulan E.K.Y. isimli çocuk ise ailesi tarafından başka bir kreşe verildi.

"Çocuğum okula başladığından beri çocuğuma yapmadıkları şey kalmadı"

Kreşten kovulan çocuğun annesi Hayriye Y., "Çocuğum okula başladığından beri çocuğuma yapmadıkları şey kalmadı. Çocuğuma bir sürü rapor aldırmak zorunda kaldılar. Çocuğumun engelli olduğunu söylediler. Çocuğumun konuşamadığını, kaşık tutamadığını söylediler. Bize bir sürü doktordan rapor aldırmak zorunda kaldılar. Çocuğumun hiçbir engeli yok. Bize kendi çocuğumuzla ilgili şüphe ettirmeye başladılar. Şükürler olsun ki ben kendim çocuğumdan eminim. ve bunu da doktorlar sayesinde kanıtlamış olduk" dedi.

"Çocuğum kreşte düştü. Bizi iki saat sonra aradılar"

Hayriye Y. "Sonrasında çocuğum düştü. Bizi iki saat sonra aradılar. Hiçbir şekilde çocuğumla ilgilenmeyip doktor çağırmayıp veya ambulans çağırmadan hastaneye götürmeden hiç güvenli bir ortamda olmayan çocuğu iki saat boyunca kreşin içinde tuttuktan sonra eşimi aradılar. O travmalardan sonra, çocuğumun sırtı iyileştikten sonra çocuğumu kandırmaya çalıştılar. Bize hiçbir şekilde görüntüleri izletmediler. Bu görüntülere biz farklı bir şekilde ulaştık. Sonra biz daha büyük travma geçirdik. Aradan bir zaman sonra zaten çocuğu bu kreşten attılar" dedi.

Kreş yetkililerinin, E.K.Y. hakkında ortaya attığı 'konuşma geriliği var' iddialarına ilişkin konuşan Hayriye Y. "Çocuğum kendi başına yemek yiyebilen, tuvalete gidebilen kendi başına hareket edebilen bir çocuk. Çocuğumda konuşma geriliği yok aslında. Ses tonu bozukluğu var. Çoğu çocukta ses tonu bozukluğu ve konuşma geriliği zaten var. Zaten kreşler bunun için var" dedi.