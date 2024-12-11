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Koku ihbarı üzerine temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı

Koku ihbarı üzerine temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı
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Haberler
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye temizlik ekipleri, bir evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekiplerin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Koku ihbarı harekete geçirdi! Ekipler neye uğradığını şaşırdı

Nazilli Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Zafer Mahallesi 12 Sokak üzerinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.

Koku ihbarı harekete geçirdi! Ekipler neye uğradığını şaşırdı

4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı. Aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi. Belediye ekiplerine zorluk çıkartan Arzıman, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Koku ihbarı harekete geçirdi! Ekipler neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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