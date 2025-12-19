İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var
Ankara'da bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulmasının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana kimliği belirsiz bir İHA düştü. Kamerasının çalışır durumda olduğu bildirilen İHA'nın düşme sebebi ve menşeinin teknik incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Öte yandan İHA'nın üzerindeki kırmızı yıldız şeklinde işaretler bulunduğu görüldü.
- İzmit Çubuklubala Mahallesi'nde bir insansız hava aracı ağaçlara takılarak düştü.
- Düşen İHA'nın kanat açıklığı yaklaşık iki buçuk metre, uzunluğu bir buçuk metre, üzerinde çalışır durumda kamera ve kırmızı yıldız benzeri işaretler bulunuyor.
- Milli Savunma Bakanlığı, 15 Aralık'ta kontrolden çıkan bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
İzmit Çubuklubala Mahallesi'nde tarlada çalışan vatandaş, ağaçlara takılarak düşen bir insansız hava aracını (İHA) fark etti. Olay yerine ekipler sevk edildi, bölgede inceleme başlatıldı.
KAMERASI ÇALIŞIR VAZİYETTE
Düşen İHA'nın kanat açıklığının yaklaşık iki buçuk metre, uzunluğunun ise bir buçuk metre olduğu görüldü. Üzerindeki kameranın çalışır durumda olduğu, kanat ve kuyruk kısmında kırmızı yıldız benzeri işaretler bulunduğu öğrenildi.
MENŞEİ BİLİNMİYOR
İHA'nın menşei ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
ANKARA'DA KONTROLSÜZ İHA'YI F-16'LAR VURMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı, 15 aralık günü kontrolden çıkarak Türk hava sahasına giren bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denilmişti.
MSB'nin 18 Aralık'taki medya toplantısında, hava savunma sisteminin zafiyet içinde olmadığının altı çizilmişti. Bakanlık, söz konusu İHA'nın "irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güç" olduğuna işaret etti. MSB F-16'lar tarafından düşürülen İHA'nın parçalarının geniş bir alana yayıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.