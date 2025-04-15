6 öğrencisini istismar ettiği iddia edilen öğretmen için 204 yıl hapis talebi

Özel bir kolejde öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmenin 204 yıla kadar hapsi istendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sınav Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan M.A., iddiaya göre 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

M.A'nın, "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

TUTUKLANDI

M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

204 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

2023-2024 yılları arasında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "basit tehdit", "12 yaşını tamamlamayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın iddianamesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitimci olması ve zincirleme şekilde birden fazla öğrencisine karşı cinsel istismar ve tehdit suçlarını işlemesi nedeniyle, hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede çocukların ve sanığın ifadelerine de yer verildi. Mağdur çocuklar, sınıf öğretmenlerinin kendilerine müstehcen hareketlerde bulunduğunu dile getirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen M.A., "22 yıldır evliyim, bu evlilikten bir kızım var. 3 yıldır Kartepe Sınav Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulun özel olması sebebiyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşılması bizden isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle bir görüşmem olmadı. Hiçbir öğrencime kesinlikle dokunmadım. Hiçbir öğrencimi kesinlikle dudağından öpmedim. Hakkımdaki ithamları kesinlikle kabul etmiyorum. Hiç kimseye cinsel istismarda bulunmadım" dedi.