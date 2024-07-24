Kocaeli'de Veteriner Hekimi Darp Eden Kişi Konuştu

Kocaeli'de veteriner hekimi 2 kişi ile birlikte darp eden Can Sönmez, kliniğin sürekli müşterisi olduğunu, bozuk paraları olmadığı için iban yoluyla 45 TL'yi kendilerine göndermeyi teklif ettiğini söyleyerek, "Mamayı alıp dışarı çıkarken veteriner hekim elimi tuttu ve 'Önce dekontunu göster, sonra malzemeyi al' dedi. Beni tahrik etti, zoruma gitti. Bunun üzerine tekrar 200 TL'yi bıraktım ve 'Yarın kliniğin önünden geçerken paramın üzerini alırım' dedim. Tekrar kapıya yöneldiğimde veteriner hekim bağırmaya başladı, 'Parayı yırtarım, çöpe atarım, şerefsizlik yapma' gibi sözler kullandı" dedi.

3 gün önce Çayırova'da Veteriner Hekim Ali Özen'i 2 kişi ile birlikte darp eden Can Sönmez, olayın videoda göründüğü gibi olmadığını söyleyerek yaşananları anlattı. Kliniğin sürekli müşterisi olduğunu söyleyen Can Sönmez, "Köpeğimi kliniklerinde daha önce tedavi ettirdim. Olay günü köpeğime mama aldım ve 200 TL verdim. Bir de yaş mama alınca benden 45 TL daha istediler. 200 TL daha verdim. Bozuk paraları olmadığını söyleyince, 'Para kalsın, yarın üstünü geçerken alırım ya da siz 45 TL'yi yarın alırsınız veyahut parayı ibanınıza atayım' dedim. İbana gönderin deyince ibanın fotoğrafını çektim ve oğluma atarak 45 TL göndermesini söyledim. Veteriner Hekim Ali, en son ona verdiğim 200 TL'yi bana iade etti, ben de mamalarımı aldım ve çıkmak için kapıya yöneldim. Veteriner Hekim Ali, elimi tuttu ve 'Önce dekontunu göster, sonra malzemeyi al' dedi. Beni tahrik etti, zoruma gitti. Bunun üzerine tekrar 200 TL'yi bıraktım ve 'Yarın kliniğin önünden geçerken paramın üzerini alırım' dedim. Tekrar kapıya yöneldiğimde Ali bağırmaya başladı, 'Parayı yırtarım, çöpe atarım, şerefsizlik yapma' gibi sözler kullandı" diye konuştu.

"Ali tahriklerine devam etti ve kendimi tutamadım. Böyle bir şey olsun istemezdim"

Yayınlanan videonun öncesinin de olduğunu söyleyen Sönmez, "Bu videoları insanlar izlesin beni yargılayacaklarsa yargılasın, idam edeceklerse de razıyım. Daha sonra ben kapıdan çıkarken Ali üzerime yürüdü ve aramızda hafif boğuşma oldu. Diğer veteriner hekim kadın aramıza girerek Ali'yi odaya kilitledi. Kadın veteriner, 'Abi biz seni tanıyoruz, sürekli müşterimizsin, senin köpeğini biz tedavi ettik' dedi. Ben sokakta hayvan görsem o kliniğe götürüp tedavi ettiriyordum. Çıkarken parayı da almadım ve kadın veteriner hekime dedim ki 'Nasıl böyle bir hakarete uğrarım. Birazdan geleceğim, buranın sahibi ile görüşmek istiyorum ama lütfen Ali burada olmasın' dedim. İş yerime geldim, sohbet arasında yeğenlerime yaşananları anlattım. Bir süre sonra kliniğe paramı almaya gittim. Gittikten sonra da Ali tahriklerine devam etti ve kendimi tutamadım. Böyle bir şey olsun istemezdim. Şimdi bana 'Şehir magandası' diyorlar. Benim magandalık suçum varsa, bundan öncesi varsa eyvallah ama yoksa da bunlar bunun hesabını yargı yoluyla verecekler" şeklinde konuştu.

"İlk saldıran, üzerime yürüyen veteriner hekim"

Veteriner hekimleri sevdiğini söyleyen Can Sönmez, "Ben bütün veteriner hekimleri seviyorum, saygı duyuyorum, hayvanların hayatını kurtarıyorlar, ben de elimden geleni yapıyorum. Kedi ve köpeklere 500, bin liralık mama alıp dağıtıyorum. Ben nasıl veteriner hekime hakaret ederim, kavga ederim. Ama beni o kadar tahrik ettiler ki. Vidoların öncesini izlerseniz benim hata yapmadığımı görürsünüz. Belki kliniğe gitmem, kavga etmem hata. Sonuçta alacak verecek meselesi değil, dükkan basmadım. Kliniğe darp etmek amacıyla değil iş yeri sahibiyle konuşmak amacıyla gittim. İş yeri sahibi ve çalışanların hepsi beni tanıyor. Kavga olduktan sonra darp edilen doktorun kendisi '3 ay önce senin köpeğini ben tedavi ettim' dedi. Ben de ona, 'Madem beni tanıyorsun, biliyorsun neden 45 TL için beni rencide ediyor, tahrik ediyorsun?' dedim. Bunun altında başka bir şey var, 45 TL mevzusu değil. Benim arkadaşlarım da videoyu izleyince bana hakaret ediyor ama konuyu benden dinleyince haklı olduğumu söylüyor. İlk saldıran, üzerime yürüyen veteriner hekim. Bu kamera kayıtlarında var. Emniyette de şikayette bulundum, kameranın hepsi alınması ve incelenmesi için talepte bulundum. Videonun işlerine gelen kısmını vermişler, şov peşindeler" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ