6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı

6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangından yaralı kurtulan işçi Ayten Aras, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Aras, "Ateşten kimse kimseyi görmedi, kendimi dışarı attım, elbiselerimi kopardım" sözleriyle olayın büyüklüğünü dile getirdi.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi öldü ve 7 kişi yaralandı.
  • Yangın, cumartesi sabahı saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
  • Kurtulan işçi Ayten Aras, yangın sırasında vücudunun bacakları, yüzü ve ellerinin yandığını belirtti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde yaralanan işçilerden Ayten Aras, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında tesiste kullanılan bir makineyi tutan vardiya amirinin alevlerin arasında kaldığını söyleyen Aras, "Ateşten kimse kimseyi görmedi. Kapı açıktı, bende kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm ve ellerim yandı" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

"ATEŞTEN KİMSE KİMSEYİ GÖREMEDİ"

Faciadan yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras, dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Olay günü 5 kişi yan yana çalıştıklarını ifade eden Aras, "2 kız, 3 kadın aynı masada çalışıyorduk. Esma (hayatını kaybetti) ile bir kız da arkamızdaydı. Tuncay Bey (vardiya amiri) ürün hazırlıyordu. Ürünü çekti, makinenin oraya getirdi. Bir baktım, o sırada 'güm' diye bir ses geldi. Kolonya parfüm makinesini çekti, götürecekti. Orada elinde patladı. Komple adamı ateş tuttu. Ateşten kimse kimseyi görmedi. Ben de nasıl kaçtım o arada. Kapı açıktı, mesafe vardı. Ben de kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm, ellerim yandı. O kadar ağır olmadım" dedi.

"ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI"

Kendisinin kurtulduğunu ancak mesai arkadaşlarının içeride kaldığını anlatan Aras, şöyle devam etti: "Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama bir türlü kurtulabilirlerdi. Anlık patladı. 5 kişi de zaten kapının girişindeydi. Onlar kendini kurtardı. Ben de onların peşinden kaçtım. Diğer arkadaşlarımız belki o anın şokuyla şaşırıp, arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike, ben. Üçümüz yan yanaydık. Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı."

"YEMEK VERMİYORLARDI, SİGORTA DA YOKTU"

İş yerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Aras, "Sosyal hak yoktu. Anca bizi çalıştırıyordu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük bana 800 lira veriyordu. 4 yıldan fazladır burada çalışıyordum" diye konuştu.

"KİMSE KEYİF İÇİN GİDİP ÇALIŞMAZ"

Tedavisinin ardından şikayetçi olduğunu, iş yerinde yaşanan sıkıntıları ve ihmalleri yetkililere anlattığını dile getiren Ayten Aras, "Biz davacıyız. O kadar canlar gitti. Biz çabaladık, hakkımızı vermediler. Kimse keyif için gidip çalışmaz. Biz de çoluk çocuğumuz için çalışıyorduk. Esma işten çıkmıştı ama yeniden çağırdılar. Maddi durumu yoktu, kiracıdır. Herkes çocukları için ayakta" şeklinde konuştu.

"PATRON OLAY GÜNÜ GELDİ, ÖYLE GÖRDÜ GİTTİ"

İş yeri sahibinin her gün tesise geldiğini vurgulayan Aras, "Cumartesi günleri saat 09.00'da geliyordu. Olay günü geldi, öyle gördü gitti. Hep 09.00 olunca geliyordu bizim başımıza. Gece gündüz hep bizleydi. Oğlu gelmiyordu. Oğlu ara sıra babasının yanına geliyordu" ifadelerini kullandı.

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Abla neden kendini acındırıyorsun ?

Haber YorumlarıBağdatlı:

sigortasız çalıştırılmak zorunda kalanlar bölge çalışma müdürlüklerine şikayette bulunun belki siz orada çalışamazssınız ama o iş yeri birdaha böyle bir şeye cesaret edemez bugün şikayet ettiğiniz durumları ALO 170 hattına bildirebilirsiniz adınız ilan edilmez bunlarla mücadele etmezseniz sömürülmeye devam edersiniz

