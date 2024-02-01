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Kocaeli'de fabrikada işçiler rehin alındı! Özel harekat olay yerinde

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından krehin alındı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Şahsın, fabrikayı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla bastığı iddia edildi.

Kocaeli'de bir Amerikan şirketine ait fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Gebze ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla bir uluslararası şirkete ait fabrikanın ana binasına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Kocaeli'de fabrikada işçiler rehin alındı

"İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ" İDDİASI

Ayrıca fabrika önüne Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kocaeli'de fabrikada işçiler rehin alındı

Kocaeli'de fabrikada işçiler rehin alındı! Özel harekat olay yerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

İNSANLARDAN NEFRET EDİYORUM:

Olaysız günümüz geçmiyor...

35
1
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Mldhat Caglar:

Helal olsun tüm yürekli yigitlere Zalimin zülmüne son verene kadar

3
18
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Güray Dilli :

Ben de işçilerin fabrikayı rehin aldığını sandım. Bu ne saçmalık ya , hiç mi müdahale edecek kimse yok

6
0
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