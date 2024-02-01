Kocaeli'de fabrikada işçiler rehin alındı! Özel harekat olay yerinde

Kocaeli'de bir Amerikan şirketine ait fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Gebze ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla bir uluslararası şirkete ait fabrikanın ana binasına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

"İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ" İDDİASI

Ayrıca fabrika önüne Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı iddia edildi.

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