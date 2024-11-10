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Kocaeli'de Kadın Cinayeti: Katilin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Kocaeli'de Kadın Cinayeti: Katilin Fotoğrafları Ortaya Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uykusunda eşi tarafından boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün katiliyle olan fotoğrafları gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Adem Yavuz Mahallesi 2301. Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü (33), uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürülmüştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan Y.S. polis tarafından yakalanmıştı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilmişti.

Katiliyle aynı karede

3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı. Çocukları ile poz veren çiftin düğünlerinde çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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