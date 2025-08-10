Kocaeli'de Halk Otobüsü Şoförü Yolcusunu Kovaladı, Bıçağı Boynuna Dayayıp Teslim Oldu

Kocaeli İzmit'te yolcusu ile tartıştığı ve yolcusunu demir sopayla kovaladığı iddia edilen halk otobüsü şoförü, polis ekipleri olay yerine gelince bıçağı boynuna dayadı. Şoför, uzun süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

İzmit Ömerağa Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kartepe-İzmit hattında çalışan halk otobüsü şoförü Adem K., yolcusu ile tartıştı. İddiaya göre, şoför yolcusunu demir sopayla kovaladı. Bu olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleriyle karşılaşan Adem K., direnerek mukavemet gösterdi. Daha sonra minibüste kendini rehin alarak eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve müzakereci sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda Adem K., bıçağını bırakarak teslim oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ