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Kocaeli'de Fayans Dökülmesi Paniğe Yol Açtı

Kocaeli'de Fayans Dökülmesi Paniğe Yol Açtı
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 5 katlı bir binada evin banyosundaki fayansların bir anda dökülmesi nedeniyle bina tahliye edildi. AFAD ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi, yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı sisteminde hasar olmadığı belirlendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binada evin banyosundaki fayansların bir anda yere dökülmesi paniğe sebep oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerce binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılarak apartman tahliye edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2'nci katında bulunan evin banyosundaki fayansların bir kısmı aniden yere düştü. Ses üzerine banyoya giren ve fayansları yerde gören ev sahibi konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Paniğe yol açan olayın yaşandığı cadde polis ekiplerince yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adreste 5 katlı binada yaşayan 20 kişi tahliye edildi.

Ekipler binada incelemede bulundu

Öte yandan, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri fayansların döküldüğü daire ile binada inceleme gerçekleştirdi. Binanın taşıyıcı sistemlerinde hasar olmadığını tespit eden ekipler, taşıyıcı olmayan sistemde onarılabilir düzeyde hasar olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından binadan tahliye edilen yaklaşık 20 kişi yeniden evlerine geri döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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