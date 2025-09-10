Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç cinayetin nedenini bu sözlerle anlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta yer alan bir apartmanın 3. katında dün saat 17.30 sıralarında vahşet yaşandı. Daireden gelen ağır koku ihbarı üzerine adrese giden ekipler Dursuna Bilgili (50) ile kızı Havva Nur Anzerli'nin (5) cansız bedenini buldu. İncelemelerde anne ve kızının yaklaşık 8-19 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

"ÖLEN BABAMA SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU"

Olaya ilişkin Dursuna Bilgili'nin oğlu M.İ.G. (17) Kadıköy Moda Sahili'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada M.İ.G'nin Bilgili'nin 2017 yılında vefat eden ilk eşi Y.G'den olan oğlu olduğu tespit edildi. Annesi ve üvey kardeşini öldürdüğünü sorgusunda itiraf eden M.İ.G. cinayete giden süreci anlattı.

Zanlı, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederek, cinayetleri de olay günü babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi. Bu arada, öldürülen 5 yaşındaki Havva Nur'un babasının ise, anne Dursune Bilgili'nin dini nikahlı eşi olduğu ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

"CANIM OĞLUM SEN YANIMDA OL YETER"

Öte yandan, hayatını kaybeden Dursune Bilgili'nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını "Canım oğlum sen yanımda ol yeter" notuyla paylaştığı görüldü. Bilgili'nin bir başka paylaşımında ise oğlu için "Tek dayanağım canım oğlum" ifadelerini kullandığı anlar yer aldı.

ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ

Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli ise İstanbul'da amcaları tarafından defnedildi.

"4 YILDIR MAHALLEMİZDE İKAMET EDİYORDU"

Beylikbağı Mahalle Muhtarı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde istemeyeceğimiz bir tür olaydan mahallemizin sakinlerinden bir ablamızla küçük bir çocuğu vefat etmiştir. Komşuların söylemesine göre, olayın 10 gün önce olduğu söyleniyor ama net bir bilgi değil" dedi. Dursune Bilgili'nin 4 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirten Şahin, "Eşinin de cezaevinde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.