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14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün güzü göremeyecek

14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün güzü göremeyecek
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Kocaeli'de 14 yaşındaki kız çocuğunu 2 yıl boyunca sevgili olduklarına inandırarak cinsel istismar uyguladığı iddia edilen eğitmen hakkında karar çıktı. Savunmasında, öğrencisinin kendisine platonik aşık olduğunu, suçun ise iftiradan ibaret olduğunu söyleyen sanık, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "yağma" suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

2023 yılında meydanan gelen olayda, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki S.T., taekwondo kursundaki eğitmeni tarafından 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. S.T.'nin, evli ve 2 çocuk babası eğitmen E.Y. (40) tarafından sevgili olduğunu inandırıldığı öğrenildi.

KARISI, KÜÇÜK KIZI BİR DE DAPR ETTİ

E.Y.'nin öğretmen eşi D.Y., mesajları yakalamasıyla durumu öğrendi. S.T. ile buluşan, telefondaki fotoğrafları silen D.Y., kızı darp etti. E.Y. ise istismar ettiği kızın telefonunu kırarak, durumu hiç kimseye anlatmamasını, anlatması durumunda ise kendisini öldürmekle tehdit etti. Bu olay sonrasında karakola giden S.T. şikayetçi oldu. Şikayetin üzerinden 28 gün geçtikten sonra E.Y.'nin ifadesi alınabildi. Mahkemeye sevk edilen E.Y., adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"BANA PLATONİK DUYGULARI VARDI"

Olayla ilgili davanın 3. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya ilk celse tutuklanan sanık E.Y., avukatı, mağdur S.T., annesi ve avukatı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen taekwondo eğitmeni E.Y., "Kesinlikle S.T.'ye cinsel istismarda bulunmadım. Aramızda hiçbir şekilde cinsel mesaj geçmemiştir. Mesajlar üst üste konularak algı oluşturmaya çalışılıyor. S.T.'nin bana platonik duyguları vardı. S.T., eşimin kendisine bıçak çektiğini söylemiş, beni ve eşimi cezalandırmıştır. 18 yıllık öğretmenim, bırakın istismarı kimsenin kalbini bile kırmadım. Söylenenler kurgudur, iftira atılmaktadır" diye konuştu.

36 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık, "nitelikli cinsel istismar" suçundan eğitimci olması sebebiyle de artırım yapılarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. "Yağma" suçundan da 6 yıl hapis cezası verilen sanık hakkında ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

CİNSEL İLİŞKİ MAĞDURUN İFADESİNDE

Öte yandan, genç kız iddianamede yer alan ifadesinde, E.Y. ile ilişkilerinin 2021'nin yaz aylarında başladığını ve kendisini üzen her konuyu ona anlattığını söyledi. Sanıkla sürekli buluştuklarını söyleyen S.T., "Arada sırada Hamidiye köyünde bulunan evine gidiyorduk. Taekwondo salonundaki soyunma odasında buluşuyorduk. E.Y.'nin petshop'unda da buluşmamız ve cinsel istismarı oldu. 2021 ağustos ayında daha önce gittiğiniz Karamürsel'deki o eve tekrar gittik ve orada benimle cinsel ilişkiye girdi" dedi.

"KARISI BENİ DARP ETTİ"

E.Y.'nin eşinin ve 2 çocuğunun olduğunu dile getiren S.T., "E.Y.'nin, D.Y. adında bir karısı var. D.Y. bizim mesajlarımızı görmüş. E.Y. ise mesajları inkar etmiş. D.Y. beni arayarak durumu sorunca bazı şeyleri ağzımdan kaçırdım. D.Y. benimle kafede buluşarak ağzımdan laf almaya çalıştı. Telefonumu zorla alarak fotoğraflarını çekiyordu. Bir yandan da hiçbir şey ortaya çıkmasın diye telefonumda bulunan fotoğrafları siliyordu. Kadın bunlara göz yumacaktı. Bana, 'Boşanacağımı mı düşünüyorsun? Çocuklarımın babasını bu duruma sokmam' dedi. Sonra benim elimden tutarak 'Ben senin ablan yaşındayım. Bana her şeyi anlatabilirsin' dedi. D.Y. ile birlikte evlerine gittik. E.Y. kapıyı açtı. D.Y., eşinin olayı inkar ettiğini ancak benim her şeyi itiraf ettiğimi söyledi. D.Y. çıldırdı, sinir krizi geçirdi, bana vurmaya kalktı. E.Y. ise onu tuttu. D.Y. mutfağa gidip bıçak aldı. 'Bitireceğim onu' diyordu. E.Y. bıçağı elinden attırdı. D.Y. beni yere ittirerek boğazımı sıktı, tokat attı. Benim bir süre gözüm karıncalandı. Yarı baygınlık gibi bir şey yaşadım" diye konuştu.

"SENİN KAFANI KESECEĞİM DİYEREK TEHDİT ETTİ"

7 yaşından beri aynı taekwondo kursuna gittiğini ifade eden S.T., "Bu olaydan sonra E.Y. beni arabayla eve götürdü. E.Y., ikimize ait fotoğrafların olması sebebiyle telefonumu kırdı. 'Sen artık yaşamayacaksın, senin kafanı keseceğim. Lime lime edeceğim' diye tehdit etti. E.Y benim yaşımın ne kadar olduğunu biliyordu, onun yanında büyümüştüm. 7 yaşımdan beri onun taekwondo okulundaydım. Ama E.Y. bana, 'Sen 25 yaşında gözüküyorsun. Çıtır biriyle olmak varken ben neden kırışık biriyle olayım. Sen benim özelimsin' diyordu. Bu ilişkiyi ailemden kimse fark etmedi, hala bu durumu bilen yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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