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KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol konulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili 4 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

KKTC'de bir devlet hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulduğu tespit edildi. Skandal hata nedeniyle 20 günlük bir bebek yaşamını yitirirken, 6 bebek ise tedavi altına alındı. 4 sağlık personelinin de gözaltında olduğu belirtildi.

SAF ALKOL NEDENİYLE 1 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu. KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

"POLİS UYARDIĞI İÇİN GEÇ HABER VERDİK

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi. Dinçyürek, "Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık" dedi.

KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

AİLELER FENALAŞTI

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, "Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yoğun Bakım Ünitesi Soruşturma Yenidoğan Gözaltı 3-sayfa Sağlık Kıbrıs Bebek Kaza

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Yorumlar (1)

idris Aslan:

Adamların bebekleri büyük bir ihmalle ölüyor ve polisler öldürenleri korumak için orda hazır ola geçmiş yane polisler de ölen bebeklere özülüp onlarda ölmeye hazır ola geçmiş eyvAllah Rabbim bebeklerimize şifa nasip etsin ailelerine sabır benim çocuğumun başına böyle birşey gelse ilk o zanlıları korumak isteyen polisler nasibini alır eee olur olmaz 3 kuruş için herkese korumalık yaparsan ölürkende kimse arkandan özülmeyecek

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