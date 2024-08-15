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"Kızımızın namusunu kirlettin" diyerek önce dövüp sonra soydular

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İzmir'de akılalmaz bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu kadının suç ortakları tarafından "Kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edilen şahıs, banka hesabındaki paradan da oldu.

İzmir'de bir kişi dolandırıcılar tarafından dövüldü. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL para gönderen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "Kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Sunay Tuna:

Yakında dışarıda olacaklar

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