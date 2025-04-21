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Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti

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Bir kadın, kocasını ve kız kardeşini aldatırken yakaladı ve büyük bir öfkeyle saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan koca, hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın, ifadesinde yaşadığı ihanet duygusunu anlatırken, kontrolünü kaybettiğini kabul etti. Çiftin boşanma sürecine girdiği ve kadının kız kardeşini tüm bağlarını kopardığı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoda, kocasını kendi kız kardeşiyle aldatırken yakalayan bir kadının şiddetli tepkisi görüntülendi. Olay sonucunda koca hastanelik oldu.

Yaşanan olayda, uzun süredir eşinden şüphelenen kadın, bir gün eve aniden döndüğünde korkunç gerçekle yüzleşti. Kocasını ve kız kardeşini yakın bir durumda bulan kadın, yaşadığı çifte ihanet karşısında büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Videoda kadının, eşine defalarca vurduğu ve tekme attığı görülüyor. Çevredeki kişilerin araya girme çabaları yetersiz kaldı ve saldırı birkaç dakika boyunca devam etti.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan koca, olay yerindeki kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kesikler bulunan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın, ifadesinde yaşadığı derin ihanet duygusunu anlatırken, kontrolünü kaybettiğini kabul etti. Şimdi aile içi şiddet ve kasıtlı yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Çiftin boşanma sürecine girdiği ve kadının kız kardeşiyle tüm bağlarını kopardığı öğrenildi.

Uzmanlar, aldatma durumlarında bile şiddetin bir çözüm olmadığını hatırlatarak, benzer durumlar yaşayan kişilerin profesyonel destek alması ve yasal yolları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti

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Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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