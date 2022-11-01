Kız arkadaşını öldürüp intihar etti 3. Sayfa Haberleri Hatay'da bir kişi, Irak uyruklu kız arkadaşını evinin önünde art arda ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası aracıyla kaçan şahıs, seyir halindeyken aynı silahla silahla intihar etti. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Esentepe Mahallesinde Şahin Demir, otomobille kız arkadaşının yaşadığı apartmanın önüne geldi. Demir, aralarında anlaşmazlık çıkan Irak uyruklu kız arkadaşı Sidra Tameemi'yi (32) binadan çıktığı sırada silahla vurdu. ART ARDA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ Şahin Demir otomobiliyle uzaklaşırken, 4 el ateş edilen Tameemi olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından Sidra Tameemi'nin cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. SEYİR HALİNDEYKEN İNTİHAR ETTİ Olaydan sonra Şahin Demir'in, Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde seyir halindeyken aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Olay sırasında direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park halinde bulunan bir ticari araca çarparak durabildi. Öldüğü belirlenen Şahin Demir'in cenazesi morga kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şahin Demir Hatay Irak 3. Sayfa Haberler

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