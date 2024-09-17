Kırşehir'i Koruma Platformu, Seyfe Gölü koruma alanının daraltılmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı kararları ile ülke genelinde yeni alanların sınırlarının belirlenmesi sürüyor. Bu kapsamda Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırları yeniden belirlendi. Kırşehir ili, Mucur ilçesi sınırları içerisinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma alanı sınırlarının, ekli harita ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. İlgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 15 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

"HANEYE TECAVÜZDÜR"

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Seyfe Gölü'nün koruma alanının daraltılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu karar "Haneye tecavüzdür" ifadelerini kullandı. Düger, koruma alanının yarı yarıya düşürülmesinin, altın madeni firmalarının faaliyetlerine olanak sağlamak amacıyla yapıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Düger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seyfe Gölü'nün koruma alanının yarı yarıya düşürülmesi düpedüz hanemize tecavüz girişimi değil midir? Kırşehir'i Koruma Platformu olarak, gözünü dolar yeşili ile açıp kapatanlara sesleniyoruz; doğayı korumak sizin dolarlarınızdan daha ahlaklı ve insanca. Hangi akıl, zaten can çekişen bir kuş cennetinin, altın madeni firmalarının topraklarımızı siyanüre boğması için koruma alanını daraltır? Devletin görevi koruyup kollamaktır, devlet karabasan gibi çökmez. Hükümet şu anda Seyfe'ye çökme kararı almıştır ve bu yanlıştan derhal dönülmelidir."

MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNDU

Düger, AK Parti ve CHP Kırşehir milletvekillerine de açık çağrıda bulunarak, bu kıyım ve talana dur demelerini ve seslerini çıkarmalarını istedi. "İktidar partisi vekilinin madenden haberi yokmuş gibi davranması, Seyfe'yi kurtaracağına ölüm fermanını sessizce izlemesi bu topraklara ihanetin ayak sesleri değil midir?" diye sordu. Kırşehir halkını, topraklarına bu taciz ve tecavüz girişimine engel olmaya davet eden Düger, ilk olarak belediye başkanlığının ve meslek odalarının bu kararın kaldırılması için dava açması konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti. "Bu konuda bilgilendirmeleri seri olarak yapacağız, bütün siyasi partilere sesleniyoruz, bu istila girişimine omuz omuza karşı duralım. Kimse Kırşehir'den büyük değildir," dedi. Düger'in açıklamaları, doğayı koruma ve bölge halkının haklarını savunma konusunda önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Kırşehir'i Koruma Platformu, bu konuda daha fazla bilgi ve destek için halkı bilgilendirmeye devam edecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ELEŞTİRİ GELDİ

Balıkesir'in Manyas İlçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seyfe Gölü'nün koruma alanının daraltılıp altın arama alanı yapılmasını eleştirdi. Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, "Maalesef büyük bir üzüntü içindeyiz. Hukukçu arkadaşlarımıza söyledik. Milletvekili arkadaşlarımızdan hukukçu olanlar ve partimizin hukukçuları, bu karara karşı hızlı bir hazırlık yapıyoruz. Bu Cumhurbaşkanı kararıyla ilişkin olarak, kapsamına bakarak, Anayasa Mahkemesi ve özellikle Danıştay'da, Bölge İdare Mahkemesi'nde hızlı bir aksiyon alacağız' dedi.

"AK PARTİ'NİN AKBABALARINI ORADAN UZAKLAŞTIRACAĞIZ"

Flamingoların gittiği yere akbabalar üşüşmeye kalkıyor ifadelerini kullanan Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

'Seyfe Gölü, flamingolar için güvenli ve hem üreme hem konaklama alanıyken, orayı akbabalara, AK Parti'nin akbabalarına bırakmayacağız. Bunu hepsi bilsinler. Gölü koruyamadıkları gibi, oradaki kuş cennetini koruyamadıkları gibi, kendileri yüzünden yaşanan daralmayı, hemen koruma alanı dışına çıkarıp, orayı altın arama alanına çeviriyorlar. Burada gerçekten kötü niyetten fazlası var. Burada gerçek tarafsız bir mahkeme, bu kararı alanları, aldıranları, orada altın arayanları vatana ihanetle yargılamalı. Olacak bir iş değil. Biz var gücümüzle karşı çıkacağız. Ülkenin ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla takip edeceğiz. En kısa zamanda da bu konuda elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi insanlar görecekler. Burası da kuş cenneti. Buradan, Manyas'tan Seyfe'ye bir selam gönderiyoruz ve oradaki akbabaları, AK Parti'nin akbabalarını oradan uzaklaştıracağız. Elimizden geleni yapacağız"