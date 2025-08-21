Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Rusya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçlular arasında Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

YAKALANAN İSİMLER VE SUÇLAMALAR

Rusya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen isimler şöyle açıklandı:

  • U.D.: Demirözler Organize Suç Örgütü'nün elebaşı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, tehdit, hürriyetten yoksun kılma" dahil 53 ayrı suç kaydı bulunuyor.
  • M.S.: Elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütüyle bağlantılı. "Kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama" suçlarından aranıyordu.
  • S.G.: "Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Yerlikaya, operasyonun Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve çok sayıda emniyet biriminin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, görev alan ekipleri tebrik etti.

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Helal olsun emeği geçenin eline sağlık..

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Aziz Polisimizle gurur duyuyorum

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ısımlerı nıye gızlenıyor ???

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Rusyadan bunu getirdiniz fakat ne hikmetse mutefik olan abd den feto getirilmedi neden yahu siz natoda bileRus karsitligi icin bir araya gelmemismiydiniz korede abd cikarlari icin asker gonderip savastirmadiniz mi Mehmetcigi ustelik bu isleri de sizin gibi abd kuklasi bir iktidar yapmisti onundami hatirini kulanqmadiginiza bizi inandiriyorsunuz simdi sana suriyenin anahtarinin sende oldugunu iddia eden feto yu mu vermeyexekti sizi gidiler siziii

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Hepsi Türkiyede bir tarlada çalıştırılmalı. Bize bol bol ufak domates yetiştirsinler. Hapise atmak olmaz çünkü hapisde yemek yerler ve ülke zarara girer. İdam filan etmek olmaz. Yine zarar olur. Tarlada çalıştırılmalılar. Domates ve salatalık istiyoruz. Tüm ülkece.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHADİORDAN:

çok istiyorsan gel sana salatalık vereyim. hem ye ye bitmez :D

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu haberlerle anxak birkac akliywtmez avutursunuz bizi degil

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
