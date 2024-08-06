Kırkağaç'taki orman yangınına müdahale devam ediyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kırkağaç'taki orman yangınına müdahale devam ediyor
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi mevkisinde saat 16.12'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi, yangını kontrol altına almak için aralıksız mücadelesini sürdürüyor.