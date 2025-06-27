Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı

Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
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Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
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Adana'da telefonda kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtarak aradığı kişinin banka hesabındaki 2 milyon 440 bin lirayı kendi hesaplarına aktararak dolandıran şahıs ile beraberindeki 5 şüpheli, operasyonla yakalandı. Dolandırılan paranın 1 milyon lirası kurtarılırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan emekli M.Y.'yi telefonla arayan kişi, kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtıp, "Sizin ve eşinizin kimliği FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Şüphelilerin yakalanması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Bankadaki paralarınız devlet hazinesine geçirilip, operasyondan sonra size iade edilecek" dedi.

MİLYONLUK VURGUN YAPTI

Bunun üzerine M.Y. ile eşinin mobil bankacılık ile e-Devlet şifrelerini edinen şüpheliler, kendi hesaplarına 2 milyon 440 bin lirayı aktardı. M.Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Y., polise giderek şikayetçi oldu.

Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı

ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çeteye yönelik 24 Haziran'da operasyon başlatan ekipler, Adana merkezli Gaziantep ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çetenin elebaşı Emrah İ. ile Saffet G. (37), İsmet Ş. (45), Nurullah S. (46), Tunahan Ç. (29) ve Seda G. (28) gözaltına alındı. Emrah İ., Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde yakalandı.

1 MİLYON LİRA KURTARILDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Emrah İ.'nin 8 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan arandığı, hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilere ait 5 ayrı banka hesabına gönderildiği belirlenen paranın 1 milyon lirası kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah İ., Saffet G. ve İsmet Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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