ABD'deki yangın onları da vurdu: Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık evleri kül oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. 16 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yangın, milyarlarca doları aşan zararıyla da son yılların en büyük ekonomik felaketlerinden birine dönüştü.

ÜNLÜ İSİMLERİN MALİKANELERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangının beşinci gününde de alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, Hollywood yıldızları ve şarkıcıların milyonlarca dolarlık malikaneleri küle dönüştü.

YANGIN BEREN SAAT - KENAN DOĞULU ÇİFTİNİ DE VURDU

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat de yangının mağdurları arasında yer aldı. Ünlü çiftin 1 milyon 200 bin dolara satın aldıkları evleri ve içindeki her şey yok oldu.

ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE DİLE GETİRDİ

Posta'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kenan Doğulu "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı." dedi. Öte yandan çift, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından evlerini görmeye gideceklerini söyledi.