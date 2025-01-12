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ABD'deki yangın onları da vurdu: Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık evleri kül oldu

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ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlarda Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinin 1 milyon 200 bin dolara satın aldığı evleri de kül oldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. 16 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yangın, milyarlarca doları aşan zararıyla da son yılların en büyük ekonomik felaketlerinden birine dönüştü.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Evi, Los Angeles'taki Yangında Kül Oldu

ÜNLÜ İSİMLERİN MALİKANELERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangının beşinci gününde de alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, Hollywood yıldızları ve şarkıcıların milyonlarca dolarlık malikaneleri küle dönüştü.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Evi, Los Angeles'taki Yangında Kül Oldu

YANGIN BEREN SAAT - KENAN DOĞULU ÇİFTİNİ DE VURDU

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat de yangının mağdurları arasında yer aldı. Ünlü çiftin 1 milyon 200 bin dolara satın aldıkları evleri ve içindeki her şey yok oldu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Evi, Los Angeles'taki Yangında Kül Oldu

ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE DİLE GETİRDİ

Posta'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kenan Doğulu "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı." dedi. Öte yandan çift, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından evlerini görmeye gideceklerini söyledi.

ABD'deki yangın onları da vurdu: Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık evleri kül oldu

ABD'deki yangın onları da vurdu: Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık evleri kül oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Nıye memlekettin cıvısı mı cıkmıs kı ırdan alıyorlar

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Haber YorumlarıSe. Ba.:

Bir söz var, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter...

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Millet açız diyor bunları zengin ediyor, bunlarda taaaa dünyanın öbür yerlerinde mal mülk alıyor. Vasıfsızlar Türkiye’nin ekmeğini yiyip katil ABD den mal mülk alıyorlar

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Onlara bişey olmaz kedi köpekleri yanmasın yeter kendileri iki flımle toplar behlül basar parayı kenancım iki konser patlatır Türkiye konserlerde gördük ki iki saate para basıyorlar berencim de bir dizide behlülle iki hopdidi yapar tamam sonra yatırımı bu kez ingiltere yaparlar

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Çok da pns

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