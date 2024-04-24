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Kemerburgaz-Göktürk Yolunda Kaza Yapan Taksici Uyurken Bulundu

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Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana gelen bir kaza sonrası taksici aracın içerisinde uyurken bulundu. İtfaiye ekipleri ve İHA muhabiri müdahale etse de taksici bir süre sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Trafikte seyrederken bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan taksicinin yaşadıkları İHA kameralarına yansıdı.

Kemerburgaz- Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen bir türlü uyanmayan taksici, İHA muhabirinin müdahalesi sonrası uyandı. Bir süre aracın içerisinde bekleyen taksici ardından inip aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Trafikte seyrederken yalpalayan taksici bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCK 03 plakalı taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

Kaza yaptı, uyukaldı, uyanınca kazalı araçla kaçtı

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez İHA muhabiri müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı. Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemerburgaz İtfaiye Göktürk Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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