Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

Geçtiğimiz hafta kayyum atanan İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

SÖNÜK: HUKUKSUZ HİÇBİR KARARI TANIMIYORUZ

Bakanlık tarafından görevden alınan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük kayyum kararı sonrası yaptığı açıklamada "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır. Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Görevden alınan Sönük'ün sözlerinin ardından belediye binasına girmeye çalışan partililer ile bina önünde bekleyen polisler arasında arbede yaşandı. Servis edilen görüntülerde partililerin polis kalkanlarına yüklenerek binaya girmeye çalıştıkları ve tansiyonun yükseldiği anlar yer aldı.