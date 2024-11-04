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Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

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İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Batman Belediyesi'nde arbede çıktı. Görevden alınan Eş Başkan Gülistan Sönük'ün "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz" mesajıyla binaya girmeye çalışan partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Geçtiğimiz hafta kayyum atanan İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

SÖNÜK: HUKUKSUZ HİÇBİR KARARI TANIMIYORUZ

Bakanlık tarafından görevden alınan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük kayyum kararı sonrası yaptığı açıklamada "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır. Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Görevden alınan Sönük'ün sözlerinin ardından belediye binasına girmeye çalışan partililer ile bina önünde bekleyen polisler arasında arbede yaşandı. Servis edilen görüntülerde partililerin polis kalkanlarına yüklenerek binaya girmeye çalıştıkları ve tansiyonun yükseldiği anlar yer aldı.

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Celik:

devletimizin sonuna kadar arkasındayız Allah yar ve yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

atın kimyasalı gitsin hepsini

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Haber YorumlarıHALİS ER:

para musluğu kesilen pkk nın tekpisi

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Haber YorumlarıMelek:

yazıktır günahtır polisimi ya

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

güzel ülkem PKK VE destekcilerinden cok cekti...20 yildir da onalara ümit veren teyyodan cekmeye basladi...yani derrt büyük

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Haber YorumlarıAhmet Demir:

ne hale geldi bu ülke anlamdik gitti her sabah yeni bir atraksiyonla uyanıyoruz

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