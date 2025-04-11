Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten hüzünlü hikaye: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) iş birliğiyle "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" Kayseri'de düzenlendi. Etkinliğe Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve medya dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek çalıştayda önemli açıklamalarda bulundu.

"SİZ HİÇ EVLADININ ÖLMESİNİ İSTEYEN ANNE GÖRDÜNÜZ MÜ?"

TİGAD'a buluşma için teşekkür eden Çiçek, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti. Gençlerin uyuşturucudan kurtulması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çiçek, "Siz hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?" diyerek bir annenin hüzünlü hikayesini anlattı. Vali Çiçek, bir sene önce annesinin başını sevip öpen bir çocuktan uyuşturucu yüzünden bir sene sonra annesine kafa atan bir oğlana döndüğünü ifade etti. Çiçek, annenin evladının artık ölmesini dilediğini ve "Bir gün tır çarpsın da gelmesin" şeklinde dualar ettiğini anlattı. Vali Çiçek, buna ilişkin gün içerisinde 9.5 ton metanfetaminin şehre girerken yakalandığını belirtti.

"ERVA SPOR OKULLARI PROJESİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Uyuşturucu ile mücadele için her şeyi yaptıklarını ifade eden Çiçek, "'ERVA Spor Okulları' projesini başlattık. Çocukları uyuşturucudan uzaklaştırmak ve spora yaklaştırmak için bu proje ile gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverlerimiz işbirliği ile 'Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temelini attık. Bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.