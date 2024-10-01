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Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar

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Kayseri'de bir grup, yılkı atlarıyla fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlardan ücret talep etmeye çalıştı. Bu kişilere tepki gösteren bir aile, atlı grubun kırbaçlı, sopalı saldırısına uğradı. Kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri atları izlemek için ücret talep eden şahıslar, izlemek isteyen aileye küfürler edip, at üstünde kırbaç savurdular hatta sopayla arabaya saldırdılar. Olayı videoya alıp kaydeden aile bireyleri, çareyi polisi aramakta buldu.

Kayseri'de yılkı atların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıslar bölgeye gelen vatandaşlardan fotoğraf çekimi için ücret talep etti. Ücretli olduğu için atları izlemek isteyen bir aileye sinirlenen şahıslar küfür ederek bir genci kırbaçladı. Olayı videoya çektiğini gören kişiler arabaya sığınan ailenin video kaydını silinmesi için saldırıda bulundu.

Fotoğraf çekmek isterken haramilerin saldırısına uğradılar

Yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyenlerden ücret talep eden bir grup harami, kendilerine tepki gösteren aileye saldırdı. Küfürler edip kırbaç savuran atlı adamlar, aileye korku dolu anlar yaşattı. Önce "Ablama küfür mü ettin" diyen gence küfür edip atla kovaladılar ardından arabanın etrafını sarıp arabaya vurmaya başladılar. Ellerinde sopa arabaya vurmaya çalışan adamlar, araç kapılarını zorlayarak açmaya çalıştılar. Polisi arayarak yardım isteyen aile bireyleri, atlıların etrafını sarmasıyla dehşet dolu anlar yaşadı.

Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Güvenlik Kayseri 3-sayfa Hukuk Yaşam

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Yorumlar (1)

Ahmet Çakır:

o..ççççççç

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