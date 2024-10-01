Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar

Kayseri'de yılkı atların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıslar bölgeye gelen vatandaşlardan fotoğraf çekimi için ücret talep etti. Ücretli olduğu için atları izlemek isteyen bir aileye sinirlenen şahıslar küfür ederek bir genci kırbaçladı. Olayı videoya çektiğini gören kişiler arabaya sığınan ailenin video kaydını silinmesi için saldırıda bulundu.

Yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyenlerden ücret talep eden bir grup harami, kendilerine tepki gösteren aileye saldırdı. Küfürler edip kırbaç savuran atlı adamlar, aileye korku dolu anlar yaşattı. Önce "Ablama küfür mü ettin" diyen gence küfür edip atla kovaladılar ardından arabanın etrafını sarıp arabaya vurmaya başladılar. Ellerinde sopa arabaya vurmaya çalışan adamlar, araç kapılarını zorlayarak açmaya çalıştılar. Polisi arayarak yardım isteyen aile bireyleri, atlıların etrafını sarmasıyla dehşet dolu anlar yaşadı.