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Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 kardeş öldü, 4 kişi tedavi altında

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Kayseri'de komşulardan gelen ihbar sonrası eve gelen ekipler; anne N.P. ile 5 çocuğunu hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğunun hastanede tedavileri devam ediyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde sabah yaşanan olayda N.P.'den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KARDEŞ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 çocuk öldü, 4 kişi tedavi altında

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 kardeş öldü, 4 kişi tedavi altında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Allah ailesine sabır versin. Zor durum...

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