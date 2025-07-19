Kayseri'de Camide Cinayet: Husumet Kaynaklı Saldırı

Kayseri'de Camide Cinayet: Husumet Kaynaklı Saldırı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişinin camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç parkı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.'nin (63) camide namaz kılarken boğazını kesti. Y.Ş., Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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