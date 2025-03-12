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Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis, boş arazideki bir park halindeki aracın yanında hareketsiz yatan 4 kişiyi buldu. Şahıslardan 3'ünün baygın olduğu, 1'inin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan 3 kişi uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.

Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu

3 KİŞİ BAYGIN, 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu

GÖZALTINA ALINDILAR

Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.

Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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