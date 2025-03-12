Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis, boş arazideki bir park halindeki aracın yanında hareketsiz yatan 4 kişiyi buldu. Şahıslardan 3'ünün baygın olduğu, 1'inin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan 3 kişi uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.
3 KİŞİ BAYGIN, 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.