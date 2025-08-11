14 katlı binada yangın! Çocuklarına kavuşanlar gözyaşlarına boğuldu

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi.

ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda yapıldı.