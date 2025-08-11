14 katlı binada yangın! Çocuklarına kavuşanlar gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı. Polis ve itfaiye ekipleri binadakileri tahliye ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. .

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi.

ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
