Kayıp olarak aranan adam, yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp olarak aranan adam, yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Konya'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 41 yaşındaki şahsın cansız bedeni göl kenarında ölü bulundu. Cansız bedeninin yanında ise siyanür olduğu üzerinde durulan kimyasal maddeye rastlandı.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oturan ve bir tüfek fabrikasında çalışan İlyas Atan, dün akşam eve dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptı.

Kayıp olarak aranan adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 06.00 sıralarında da çevredekiler, Beyşehir Gölü'nün, Güldibi mevkinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yerde yatan ve öldüğü belirlenen kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan olduğunu belirledi.

Kayıp olarak aranan adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

YANINDA SİYANÜR BULUNDU

Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan kimyasal madde bulunan ve vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp olarak aranan adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

Kayıp olarak aranan adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - 3. Sayfa

Beyşehir Gölü, Otopsi, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title