Kayıp olarak aranan adam, yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oturan ve bir tüfek fabrikasında çalışan İlyas Atan, dün akşam eve dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptı.

GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 06.00 sıralarında da çevredekiler, Beyşehir Gölü'nün, Güldibi mevkinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yerde yatan ve öldüğü belirlenen kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan olduğunu belirledi.

YANINDA SİYANÜR BULUNDU

Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan kimyasal madde bulunan ve vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.