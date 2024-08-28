Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir canlı yayında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ELİMİZDE ÖNEMLİ DELLİLLER VAR"

Türkiye günlerdir 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel bir haberi bekliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine küçük kızı bulmak için harekete geçilmişti. Günlerdir kayıp olan küçük kızla alakalı tüm gelişmeler takip ediliyor. Son olarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım "Sonuca çok yaklaşık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız." şeklinde açıklama yaparken olayda 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

"ALINACAK İFADELER ÇOK KIYMETLİ"

Herkes Narin'den gelecek güzel haberi beklerken emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Ekol TV canlı yayınında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Narin'in kaybolduğu noktada yapılacak aramaların önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Narin'in kaybolmuş olduğu nokta neresiyse, yani en son görülmüş olduğu nokta neresiyse veya ikametgahı neresiyse ki aralarında 50 metrelik bir mesafeden bahsediliyor. Bu alan içerisinde yapılacak olan aramalar çok kıymetli. Burada yine aileden başlayarak; anne, baba, kardeşler, amca, dayı, teyze yani tanıdığı kişilerden başlayarak alınacak olan ifadeler de çok kıymetli. Daha sonra işi teknik cihazlara döküyoruz. İşte güvenlik kamerası görüntüleri ki Narin'in en son güvenlik kamerası görüntülerine bir şekilde ulaşıldı. Daha sonra PTS kayıtları, araçlarla ilgili çalışmalar onun üzerinden yürütüldü. Yine gelen ihbarlar doğrultusunda ve doğal şartlardan kaynaklı olarak burada bulunan dere yatakları var, kuyular var. Bunlarla ilgili çalışmaları da yapıyor arkadaşlarımız. Ama sonunda HTS kayıtları dediğimiz, o cep telefonunun vermiş olduğu sinyaller, o alanda o saatte kimlerin olduğu, Narin'in ne gibi bir olayla karşılaştığı kısmı bizim için çözüme ulaşacağımız soruların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAHİT OLMAMASI GEREKEN BİR ŞEYİ GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Açıklamasının devamında "Narin'in başına ne gelmiş olabilir?" sorusunu soran Özdemir, "Narin cinsel istismara uğramış olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir. Yani Narin kaçırılmaktan daha ziyade o şahitliğinden vazgeçirilmesi veya Narin'i o şahitliğiyle ilgili olarak diğer kişileri sıkıntıya sokabileceği düşünülerek ortadan kaldırılmış da olabilir" şeklinde konuştu.

ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Narin'in annesi de Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılıp çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesilmişti. Anne açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. 'Yapmayın, günahtır' dedim."