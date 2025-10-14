Kaybolan Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce kaybolan ve bölgedeki bir çoban tarafından bulunan yaşlı adam, "Geceyi çok kötü geçirdim. Geceleri titredim ancak askerliğimi komando olarak yaptığımdan dolayı dayandım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım, Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyordu. Yıldırım'ın bulunması için bölgede kriz masası oluşturuldu. AFAD, Isparta Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando, AFAD gönüllüleri, arama ve kurtarma dernekleri, iz takip köpekleri, dron ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 55 kişilik ekip görev yaptı. Bugün sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş tarafından Yıldırım bulundu. Çobanın telefonuyla yakınlarına ulaşan yaşlı adam, yerini Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap anlattı. İlk telefon görüşmesinde Yılmaz, "Allah rızası için beni kurtarın. Yerimi görüyor musunuz? Ben yürüyüş için çıktım geri de dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

"Geceyi çok kötü geçirdim"

Hurşit Yıldırım ile son yapılan telefon görüşmesinde ise "Sesinizi duydum adeta can suyu oldu. Burada yerler çok kaygan. Geceyi çok kötü geçirdim. Geceleri titredim ancak askerliğimi komanda olarak yaptığımdan dolayı dayandım" şeklinde konuştu.

"Ortalama oradan inmesi de 3-4 saati bulur"

Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap ise, "Hurşit isimli amcamız Baba Keyfin üst tarafından 3 gün önce buradan manzarayı seyir etmek için yukarıya çıkıyor. Kendisinden de haber alınamayınca Isparta'da arama kurtarma ekiplerinde herkes özverili bir çalışmayla çalıştı. Üzüntülü bir haberle karşılaşırız diye üzüldük ama Allah'a şükür Hurşit amcamız sağ olarak bulundu. Biraz öncesinde de kendisiyle görüntü görüştük. Sağlık durumu çok iyi, tabii ki susuz kaldığı için kendisi bitkin halde bulundu. Hurşit amcamız kendine herhangi bir sıkıntısı yok. Bulunduğumuz rakım zaten yüksek. Hurşit amcamızın bulunduğu rakım da bin 400 rakımlı. Ortalama oradan inmesi de 3-4 saati bulur" diye konuştu.

"3 saat yapılacak olan çalışmanın ardından indirilecek"

Bölge sakinlerinden Mesut Vural, "Hurşit Yıldırım isimli amcamızın yürüyüşe çıktığını duyduk. 3 gün süren aramalarına karşılık bulunduğu söylenildi. Benim çocukluğum burada geçti. 3 saat yapılacak olan çalışmanın ardından indirilecek" ifadelerini kullandı.

Yeri tespit edilen Yıldırım'a ekipler ulaşırken, rakımın yüksek olmasından dolayı yaşlı adamının dağdan indirilme çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA